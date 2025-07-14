Суд признал долг блогера Блиновской перед Сбербанком почти на 13 млн руб

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Арбитражный суд Москвы признал долг блогера Елены Блиновской перед Сбербанком почти на 13 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель финансовой организации объяснил, что долг вытекает из двух кредитов, которые были выданы фирме "Дог Осьминог". Компания владела рестораном в Красноярске и принадлежала сестре мужа блогера Наталье Блиновской. Кредиты так и не были выплачены.

Сестра супруга Блиновской выступала поручителем, но выгодоприобретателем стала сама блогер, уверен Сбербанк. Представитель ответчицы заявил об отсутствии доказательств получения Блиновской какой-то выгоды от кредитов, а также заявил, что "Дог Осьминог" не имеет отношения к ее бизнесу.

Вместе с тем представитель блогера назвал действия банка неосмотрительными, так как организация выдала кредит ресторану, который не работал на протяжении всего 2023 года. Второй заем оказался выдан уже после задержания блогера. Представитель ФНС, основного кредитора Блиновской, также высказался против требований банка.

Блогера задержали летом 2023 года при попытке покинуть Россию на автомобиле. Выяснилось, что она уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей.

К началу 2025 года общая задолженность, с учетом пени и штрафов, достигла 1,4 миллиарда рублей. Суд приговорил Блиновскую к 5 годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей.

