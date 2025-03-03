Юрист Хаминский сообщил, что Блиновская может рассчитывать на УДО через полгода

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Блогер Елена Блиновская, осужденная на пять лет, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) через шесть месяцев. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Как объяснил юрист, за отмывание денег в крупном размере, то есть тяжкое преступление, УДО возможно только после отбытия половины срока, но Блиновской могут зачесть время пребывания в СИЗО и под домашним арестом. Суммарно в этом случае ей зачтут 743 дня, что позволит ей подать заявление на УДО уже через полгода.

Хаминский уточнил, что блогер находилась под домашним арестом с 28 апреля 2023-го по 22 января 2024 года, в СИЗО – 406 суток. Каждый день в следственном изоляторе засчитывается как 1,5 дня в колонии, а сутки под домашним арестом – как половина дня в заключении.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. По версии следствия, блогер снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Она использовала 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим Блиновскую и ее мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Свою вину блогер признала.

В понедельник, 3 марта, Савеловский суд Москвы назначил Елене Блиновской пять лет колонии общего режима по делу о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. При этом инстанция освободила ее от ответственности лишь за уклонение от уплаты налогов из-за истечения срока давности.