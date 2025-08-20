Адвокат Сальникова: Блиновская адаптировалась к тюрьме

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Елена Блиновская смогла адаптироваться к тюрьме и не жалуется на условия, рассказала в беседе с Daily Storm ее адвокат Наталья Сальникова.

"Она не находится в колонии, поскольку решение суда не вступило в силу. Елена ожидает апелляции там же, где и была, в СИЗО № 6 в Печатниках", – подчеркнула она.

По словам адвоката, блогер чувствует себя удовлетворительно.

Кроме того, Сальникова прокомментировала информацию о том, что мошенники взломали страницу Блиновской в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). По данным СМИ, в соцсети женщина якобы сообщила о своем выходе из СИЗО.

Журналисты указывали, что злоумышленники оставили ссылку на сайт с розыгрышем, где для выигрыша необходимо покрутить колесо, после чего победителя переводят на диалог с менеджером. Затем появляется окно для ввода номера карты.

"Это запрещенная в РФ соцсеть. Наверное, там происходят различного рода события. Елена явно не могла взломать аккаунт в условиях СИЗО", – пояснила адвокат.

Она добавила, что пока нет ясности по поводу даты рассмотрения апелляционной жалобы.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следователи предполагали, что она уменьшила сумму своего заработка для уклонения от уплаты налогов. Для этого Блиновская воспользовалась 18 организациями и 3 индивидуальными предпринимателями.

В начале марта текущего года суд приговорил блогера к 5 годам колонии общего режима по делу о легализации доходов и нелегальном обороте средств платежей. При этом ее освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов по причине истечения срока давности.

Суд потребовал взыскать с Блиновской штраф в размере 1 миллиона рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение 4 лет. Все имущество блогера и ее супруга было обращено в доход государства. Также с нее взыскали более 587 миллионов рублей.