Блогеру Subo заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов

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Блогеру Subo (настоящее имя – Субхан Мамедов. – Прим. ред.) заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем, передает пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

В ведомстве отметили, что обвинения в совершении указанных преступлений ранее были также предъявили брату и отцу блогера.

"Следствием установлено, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей <...> В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

При этом родственники Subo уже начали процесс возмещения ущерба. На счета ИФНС поступило 9 миллионов рублей, указали в СК.

Самого Subo объявили в розыск. Это произошло после того, как следователи возбудили в отношении блогера уголовное дело. Отмечалось, что противозаконные действия Subo и его семьи удалось обнаружить благодаря совместной работе СЭБ ФСБ и ГУЭБиПК МВД.