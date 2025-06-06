Суд заочно арестовал коуча Инну Тлиашинову по делу о неуплате налогов

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнес-коуча Инну Тлиашинову, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму более чем 431 миллион рублей. Об этом ТАСС заявил адвокат блогера Андрей Алешкин.

Как уточнил правозащитник, срок ареста будет исчисляться с момента задержания Тлиашиновой на территории РФ или в том случае, если она будет экстрадирована в Россию.

При этом адвокат бизнес-коуча также заявлял, что Тлиашинова не скрывается, а находится в отпуске в Дубае. Он указал на то, что блогер готова к сотрудничеству со следствием и хочет помочь в выяснении всех обстоятельств дела. Несмотря на это, по словам Алешкина, его подзащитная не признает свою вину.

Правозащитник объяснил в беседе с РИА Новости, что с сентября 2024-го Тлиашинова принимала участие в налоговой проверке, которая была организована против нее. После было направлено возражение, рассмотренное впоследствии налоговой. Затем, как уточнил Алешкин, прошла еще одна проверка в декабре прошлого года. О ее последствиях и возбуждении дела они узнали из СМИ, заключил адвокат бизнес-коуча.

В конце апреля 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании Тлиашиновой "Международная академия мастер разборов" за непредставление деклараций.



С 2023 года в отношении этой фирмы было возбуждено 19 исполнительных производств из-за долга на почти 4 миллиона рублей. Взыскать эти деньги приставы не смогли, так как у организации не было имущества. Также не удавалось определить местонахождение Тлиашиновой.

Через некоторое время против Тлиашиновой было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии СК, бизнес-коуч в период с 2020 по 2022 год не выплачивала налоги. В результате общая сумма недоимки составила 431 миллион рублей.

В связи с этим Тлиашинова была объявлена в розыск, а после – в межгосударственный розыск.

