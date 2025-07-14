На блогера Subo завели уголовное дело за уклонение от налогов на 50 млн рублей

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Subo (настоящее имя – Субхан Мамедов), который подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного СК.

По данным ведомства, против Мамедова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198, пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов", "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). Обвинения по указанным статьям также выдвинуты в отношении брата и отца блогера.

Следователи предполагают, что в период с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от уплаты налогов, благодаря которой в доход государства не поступили свыше 50 миллионов рублей. После этого они купили автомобиль "премиальной марки" на 10 миллионов рублей, полученных преступным путем. Однако из-за того, что налоги были уплачены не в срок, образовалась задолженность по пени и штрафам в размере 20 миллионов рублей.

В настоящее время Мамедова объявили в розыск. Его брату и отцу избрана мера пресечения. Их действия удалось обнаружить благодаря совместной работе СЭБ ФСБ и ГУЭБиПК МВД.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, которую задержали в марте по факту легализации денег в особо крупном размере. По информации следствия, она уклонилась от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей и легализовала эти средства, купив недвижимость в Москве.