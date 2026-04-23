Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 19:51

"Россети Московский регион" переведены на усиленный режим работы из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Россети Московский регион" перешли на усиленный режим работы из-за непогоды в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На территории Москвы и Подмосковья ожидается циклон, который вызовет дождь, мокрый снег с возможным налипанием на провода, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.

В этот период компания усилила контроль за работой энергообъектов. Особое внимание уделяется электроснабжению социально значимых учреждений. Также организовано дежурство дополнительного персонала в ночное время.

В случае необходимости к ликвидации последствий стихии готовы приступить 1 198 специалистов в составе 303 бригад и 364 единицы спецтехники. Также в готовность привели 185 источников резервного питания мощностью 71,9 мегаватта.

Кроме того, энергетики поддерживают постоянное информационное взаимодействие с подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеослужбами Гидрометцентра.

Ранее в Москве из-за непогоды объявили желтый уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение распространили на Московскую область. Синоптики прогнозировали сначала ливневые дожди, а затем и снегопады. В частности, 24 апреля высота сугробов на востоке, северо-востоке и юго-востоке Подмосковья может достигнуть 3–8 сантиметров.

Читайте также


Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

