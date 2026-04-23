"Россети Московский регион" переведены на усиленный режим работы из-за непогоды

"Россети Московский регион" перешли на усиленный режим работы из-за непогоды в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На территории Москвы и Подмосковья ожидается циклон, который вызовет дождь, мокрый снег с возможным налипанием на провода, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.

В этот период компания усилила контроль за работой энергообъектов. Особое внимание уделяется электроснабжению социально значимых учреждений. Также организовано дежурство дополнительного персонала в ночное время.

В случае необходимости к ликвидации последствий стихии готовы приступить 1 198 специалистов в составе 303 бригад и 364 единицы спецтехники. Также в готовность привели 185 источников резервного питания мощностью 71,9 мегаватта.

Кроме того, энергетики поддерживают постоянное информационное взаимодействие с подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеослужбами Гидрометцентра.

Ранее в Москве из-за непогоды объявили желтый уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение распространили на Московскую область. Синоптики прогнозировали сначала ливневые дожди, а затем и снегопады. В частности, 24 апреля высота сугробов на востоке, северо-востоке и юго-востоке Подмосковья может достигнуть 3–8 сантиметров.

