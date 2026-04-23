Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 апреля, 09:04

Общество

Суточный рекорд низкого атмосферного давления обновился в Москве 23 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве обновился суточный рекорд низкого атмосферного давления, установленный в 2015 году. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в четверг, 23 апреля, показания барометров опустились до отметки 727,6 миллиметра ртутного столба. Прежнее значение составляло 729,5 миллиметра.

В свою очередь, заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина отметила, что в столице на этой неделе ожидаются перепады атмосферного давления. В четверг и пятницу, 24 апреля, оно будет сохраняться на рекордно низких отметках.

"В ближайшие сутки столбик барометра упадет на 12 единиц и составит 728 миллиметров ртутного столба, что, по-видимому, рекордно низкое (давление. – Прим. ред.) для этого дня апреля", – приводит ее слова ТАСС.

В пятницу давление немного повысится до 732 миллиметров ртутного столба, однако по-прежнему останется невысоким.

В целом температура 23 апреля в Москве не превысит плюс 6 градусов. Порывы ветра при этом могут местами достигать 15 метров в секунду. В ночное время похолодает до минус 1 градуса.

В связи с порывистым ветром в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00, оно также актуально и для Подмосковья.

Дептранс посоветовал москвичам пересесть на метро из-за непогоды

обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика