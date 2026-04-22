Эксперт Карнаухов: погода в РФ, США и Европе может стать холоднее через 30 лет

Климат в европейской части России, Северной Америке и Европе может стать значительно холоднее в ближайшие годы. Такой прогноз дал биофизик, климатолог Алексей Карнаухов в эфире радио КП.

Глобальное потепление, по словам эксперта, будет продолжаться в огромных масштабах, но его последствия могут быть разными в зависимости от региона. Например, в Африке, Южной Америке, Австралии и Антарктиде температура продолжит расти. В то же время европейскую часть ждет, наоборот, понижение значений.

"И это горизонт событий не сотни лет, это, в принципе, может случиться через 30 лет, 25 лет, может и через 10 лет случиться", – отметил Карнаухов.

Как пояснил биофизик, глобальное потепление приведет к усилению таяния льдов в Гренландии. В результате в Северную Атлантику будет поступать больше пресной воды, что нарушит устоявшиеся климатические процессы и вызовет похолодание. В частности, по его прогнозам, температура может упасть до минус 30 градусов в сравнении с нынешними показателями.

Еще одним из проявлений климатических изменений станут сильные снегопады. По мнению доцента кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павла Константинова, новые условия поспособствуют увеличению их частоты в Москве в ближайшие 10 лет. В частности, все идет к тому, что рекорд высоты снежного покрова из-за внезапных выпадений осадков, скорее всего, будет постепенно обновляться.