Глава РАН заявил, что климат в России стал резко континентальным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Климат в России стал резко континентальным из-за глобального потепления, заявил в в беседе с РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Он обратил внимание на участившиеся тайфуны, ураганы и штормы. Полоса похолодания на севере страны, в свою очередь, сместилась примерно на 500 километров.

Для большей части России, подчеркнул Красников, характерен континентальный климат с большой годовой амплитудой температур. Резко континентальный климат отличается от него более резкими температурными перепадами и меньшим количеством осадков.

При этом академик уточнил, что пока нельзя с уверенностью сказать, насколько в этих изменениях преобладает антропогенный фактор. Если именно он играет ключевую роль, возникает вопрос: не пройдена ли уже точка невозврата, когда восстановить состояние природы в условиях человеческой деятельности становится крайне сложно. Эти вопросы, по словам Красникова, требуют тщательного изучения.

С 1 по 5 апреля в Москве и Подмосковье ожидается аномально жаркая погода. По данным ведомства, среднесуточная температура воздуха в эти дни превысит климатическую норму на 7 и более градусов.

В связи с этим был объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который действует с 00:00 среды, 1 апреля, до 23:00 воскресенья, 5 апреля. В ГУ МЧС столицы рекомендовали проявлять осторожность, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.