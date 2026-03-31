В Москве и области объявили оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды

В связи с прогнозируемой аномально жаркой погодой в Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 00:00 среды, 1 апреля, до 23:00 воскресенья, 5 апреля. Данный уровень указывает на опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и возможного ущерба.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что с 1 по 5 апреля в Москве и Подмосковье прогнозируется аномально жаркая погода. По данным ведомства, среднесуточная температура воздуха в эти дни превысит климатическую норму на 7 и более градусов.

В ГУ МЧС Москвы в связи с прогнозами рекомендовали проявлять осторожность, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды. Там также призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.