Мошкара проснулась в Московском регионе из-за теплой погоды

Мошкара проснулась в столичном регионе из-за наступления теплой погоды. Об этом сообщает ТАСС.

В Обручевском районе Москвы уже заметили рой насекомых, которые кружили у растений во дворе жилого дома.

В подмосковных Люберцах и в Солнечногорском районе были выявлены первые мухи и комары. Последние фиксируются на протяжении нескольких дней в Красногорске.

Более того, в городе пробудились бабочки и пауки, однако активно перемещаться они начнут при стабильной температуре около плюс 10 градусов.

Биолог Павел Глазков пояснил, что на лесных полянах за счет солнечных лучей земля прогревается сильнее, чем окружающий воздух, поэтому насекомые уже просыпаются.

Из-за теплой весны в столице также могут активизироваться и майские жуки. В этом году весна наступила в городе раньше срока – примерно на две-три недели. В связи с этим данные насекомые могут появиться в Москве уже в конце апреля.

