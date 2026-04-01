01 апреля, 09:22

Ученый Болгов: опасный подъем воды из-за большого запаса снега ожидается на Алтае

Ученый предупредил об опасном подъеме воды в одном из регионов России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Опасные подъемы воды из-за больших запасов снега прогнозируются на Алтае. Об этом предупредил научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов в беседе с РИА Новости.

Также сильное весеннее половодье ожидается в бассейне Байкала и на Дальнем Востоке. Однако в ДФО оно не представляет серьезной угрозы, подчеркнул эксперт, пояснив, что проблемы с паводками там чаще связаны с дождями.

"Начнется теплый период, тайфуны будут приносить осадки, выпадать дожди, начнут "топить" Владивосток, и тогда вот мы будем уже переживать за эту часть страны в летний период", – заключил ученый.

Высокие уровни воды во время весеннего половодья прогнозируется в 42 российских субъектах. Соответствующие риски создали значительные снегопады. Для мониторинга паводковой обстановки и оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации МЧС России создало совместные межведомственные рабочие группы.

Например, в рамках подготовки к периоду в Москве провели учения по безаварийному прохождению паводка. В мероприятиях были задействованы свыше 3 тысяч человек сводной мобильной группировки столицы, а также примерно 500 единиц современной техники. Специалисты отработали методы и варианты взаимодействия городских и оперативных служб.

От половодья в Подмосковье могут пострадать больше 100 населенных пунктов

