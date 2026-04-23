Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 06:13

Общество

Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Москве 23 апреля

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается в Москве в четверг, 23 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в городе будет в пределах от 4 до 6 градусов тепла, по области – от 1 до 6 градусов выше нуля.

Западный ветер с переходом на северный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 23 апреля в связи с порывистым ветром. Предупреждение будет актуальным с 09:00 до 21:00, оно также распространяется и на Московскую область.

В период майских праздников в Москве установится температура на уровне плюс 9–11 градусов. В области температура воздуха окажется примерно в тех же значениях – плюс 7–12 градусов.

