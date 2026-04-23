Свидетельство о рождении останется единственным бумажным документом в ЗАГСах РФ

Свидетельство о рождении останется единственным документом на бумажном носителе, выдаваемым ЗАГСом, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на совещании Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, этот документ является удостоверением личности ребенка до момента, пока ему не исполнится 14 лет. Также Чуйченко рассказал о планах перехода ЗАГС на реестровую модель услуг.

"Можно провести аналогию с регистрацией прав на недвижимое имущество, когда тот или иной юридический факт будет подтверждаться не свидетельством о регистрации акта гражданского состояния, а выпиской из реестра", – цитирует его ТАСС.

Глава Минюста уверен, что это нововведение сократит финансовые издержки граждан, а также освободит их от необходимости хранить или носить с собой бумажные свидетельства. В частности, вся информация окажется в едином реестра, а при необходимости гражданин сможет оперативно получить электронную или бумажную выписку.

Ранее в ГД заявили, что бумажные платежки за жилищно-коммунальные услуги останутся доступны для всех граждан, несмотря на грядущую цифровизацию системы. Нововведения Минстроя РФ о введении электронных платежных документов за коммунальные услуги по всей стране не отменят привычный формат для тех, кто не готов от него отказаться.

