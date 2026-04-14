14 апреля, 19:48

Политика

ГД приняла в первом чтении законопроект о доступе Минобороны к данным ЗАГС

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о доступе Минобороны РФ к данным ЗАГС в электронной форме.

Документом предлагается наделить министерство полномочиями на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

По мнению авторов инициативы, это позволит оптимизировать процесс предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала ВС РФ, уволенным с военной службы гражданам и членам их семей.

Ранее отмечалось, что ГД в приоритетном порядке рассмотрит данный законопроект. По словам спикера Вячеслава Володина, солдаты и их семьи должны получать все положенные им по закону меры поддержки оперативно, без ненужной бумажной волокиты.

Документ был направлен в профильный комитет по вопросам семьи, материнства и детства. С 2022 года по этой теме принято более 150 законов.

Читайте также


Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

