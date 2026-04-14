ГД приняла в первом чтении законопроект о доступе Минобороны к данным ЗАГС

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о доступе Минобороны РФ к данным ЗАГС в электронной форме.

Документом предлагается наделить министерство полномочиями на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

По мнению авторов инициативы, это позволит оптимизировать процесс предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала ВС РФ, уволенным с военной службы гражданам и членам их семей.

Ранее отмечалось, что ГД в приоритетном порядке рассмотрит данный законопроект. По словам спикера Вячеслава Володина, солдаты и их семьи должны получать все положенные им по закону меры поддержки оперативно, без ненужной бумажной волокиты.

Документ был направлен в профильный комитет по вопросам семьи, материнства и детства. С 2022 года по этой теме принято более 150 законов.