Госдума приоритетно рассмотрит закон о доступе Минобороны к данным ЗАГС

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, который позволит Минобороны получать данные ЗАГС в электронном виде для упрощения оформления соцгарантий военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты со ссылкой на слова спикера ГД Вячеслава Володина.

"Наши солдаты, офицеры, их семьи должны получать все положенные им по закону меры поддержки оперативно, без ненужной бумажной волокиты", – заявил спикер.

Уточняется, что документ уже направлен в профильный комитет по вопросам семьи, материнства и детства. С 2022 года по этой теме принято более 150 законов.

Ранее сообщалось, что проект внесен в Госдуму. Ожидается, что это позволит быстрее оформлять выплаты, компенсации и другие меры поддержки для военнослужащих, уволенных со службы граждан и их семей.