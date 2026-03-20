20 марта, 14:48

В ГД внесли проект о доступе Минобороны РФ к данным ЗАГС

Министерство обороны РФ могут наделить полномочиями на получение сведений ЗАГС. Соответствующий законопроект в палату парламента внесли депутаты Госдумы, документ доступен в думской электронной базе.

Согласно проекту, министерство сможет получать сведения о госрегистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей данных актов, в электронной форме.

Отмечается, что это поможет оптимизировать процесс предоставления соцгарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала ВС РФ, уволенным с военной службы гражданам и членам их семей, а также ведения воинского учета граждан.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что участникам спецоперации и их семьям доступна социальная поддержка в центрах госуслуг "Мои документы". По словам мэра, сотрудники могут проконсультировать бойцов и помочь им оформить документы для получения свыше 150 услуг, а также мер соцподдержки. Для оформления услуг военнослужащие могут обратиться в любой из центров "Мои документы".

Читайте также


Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

