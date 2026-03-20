20 марта, 14:48Политика
В ГД внесли проект о доступе Минобороны РФ к данным ЗАГС
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство обороны РФ могут наделить полномочиями на получение сведений ЗАГС. Соответствующий законопроект в палату парламента внесли депутаты Госдумы, документ доступен в думской электронной базе.
Согласно проекту, министерство сможет получать сведения о госрегистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей данных актов, в электронной форме.
Отмечается, что это поможет оптимизировать процесс предоставления соцгарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала ВС РФ, уволенным с военной службы гражданам и членам их семей, а также ведения воинского учета граждан.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что участникам спецоперации и их семьям доступна социальная поддержка в центрах госуслуг "Мои документы". По словам мэра, сотрудники могут проконсультировать бойцов и помочь им оформить документы для получения свыше 150 услуг, а также мер соцподдержки. Для оформления услуг военнослужащие могут обратиться в любой из центров "Мои документы".