В ГД внесли проект о доступе Минобороны РФ к данным ЗАГС

Министерство обороны РФ могут наделить полномочиями на получение сведений ЗАГС. Соответствующий законопроект в палату парламента внесли депутаты Госдумы, документ доступен в думской электронной базе.

Согласно проекту, министерство сможет получать сведения о госрегистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей данных актов, в электронной форме.

Отмечается, что это поможет оптимизировать процесс предоставления соцгарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала ВС РФ, уволенным с военной службы гражданам и членам их семей, а также ведения воинского учета граждан.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что участникам спецоперации и их семьям доступна социальная поддержка в центрах госуслуг "Мои документы". По словам мэра, сотрудники могут проконсультировать бойцов и помочь им оформить документы для получения свыше 150 услуг, а также мер соцподдержки. Для оформления услуг военнослужащие могут обратиться в любой из центров "Мои документы".