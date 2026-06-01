ТАСС: экс-сенатор Арашуков просил передавать ему в колонию элитные товары

Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии "Черный дельфин", просил передавать ему посылки с элитными товарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Как сказано в документе, во время допроса экс-сенатор заявлял суду о своем материальном благополучии, а также об имеющейся у его посредника крупной сумме для взятки. Представитель гособвинения на судебном заседании также отмечал, что богатство Арашукова "не вызывает сомнений".

В апелляционной инстанции прокуратура потребовала увеличить сумму штрафа для него с 120 миллионов рублей до 420 миллионов. Однако просьба не была удовлетворена. Судебная коллегия посчитала, что уже назначенный штраф соразмерен содеянному и определен исходя из имущественного положения экс-сенатора.

Арашукова задержали в январе 2019 года, после был задержан и его отец. В конце 2022 года суд приговорил их к пожизненному лишению свободы за организацию убийств, в том числе зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Кроме того, отца Арашукова заподозрили в хищении у структур "Газпрома" и организации преступного сообщества.

Позже суд оставил в силе пожизненное лишение свободы экс-сенатора и его отца. Решение Мосгорсуда после рассмотрения апелляции защиты Арашуковых оставили без изменений.

Через некоторое время выяснилось, что Арашуков передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку за создание комфортных условий в колонии. За 3 миллиона рублей он попросил больше телефонных звонков, встреч с родственниками, посылок и передач, возможности выбора определенных работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.

За дачу взятки его приговорили еще к 10 годам лишения свободы. Также ему выписали штраф в размере 120 миллионов рублей. Деньги, которые предназначались для взятки, были обращены в доход государства.

