28 сентября, 17:24Происшествия
Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы экс-сенатора Арашукова и его отца
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о пожизненном лишении свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, сообщает ТАСС.
Решение Мосгорсуда после рассмотрения аппеляции защиты Арашуковых оставили без изменений.
В конце декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил их к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. Также суд взыскал 12 миллионов рублей в пользу родственников убитых по их заказу людей.
Они были признаны виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Также они были обвинены в хищении газа у структур "Газпрома" на сумму свыше 4,4 миллиарда рублей.
Рауф Арашуков был задержан в конце января 2019 года, после был задержан и его отец. Отмечалось, что Жуков и Шебзухов были убиты еще в 2010 году. Тогда задержанные заявляли, что к убийству причастен и экс-сенатор.
Рауля Арашукова заподозрили в хищении у структур "Газпрома" и организации преступного сообщества.
Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца к пожизненному заключению
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