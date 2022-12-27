Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

Фото: Агентство ''Москва''/Софья Сандурская

Суд приговорил бывшего советника главы "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и его сына – бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова – к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. Об этом сообщает ТАСС.

Коллегия присяжных признала их виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Рауля Арашукова также обвинили в хищении газа у структур "Газпрома" на сумму свыше 4,4 миллиарда рублей.

Суд также взыскал с отца и сына 12 миллионов рублей в пользу родственников убитых.

Мосгорсуду предстоит вынести приговор еще четырем фигурантам.

Рауфа Арашукова задержали в конце января 2019 года. Тогда же был задержан и его отец. Убийства Жукова и Шебзухова произошли в 2010 году. Тогда задержанные заявляли, что к убийству причастен и экс-сенатор. Рауля Арашукова же заподозрили в хищении у структур "Газпрома" и организации преступного сообщества.



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