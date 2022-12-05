Прокуратура запросила для отца и сына Арашуковых пожизненные сроки

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Прокурор запросила пожизненные сроки для бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, обвиняемых по громкому делу об убийствах, сообщает РИА Новости.

Наказание, по мнению гособвинителя, они должны отбывать в колонии особого режима, а также выплатить штраф в миллион рублей каждый.

Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Его обвинили в организации убийств зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.

Что касается Рауля Арашукова, его заподозрили в причастности к хищению природного газа "Газпрома". Тогда речь шла об ущербе в размере 30 миллиардов рублей.

В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала бывшего сенатора и его отца виновными в организации двух убийств. Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома", а также в организации преступного сообщества.

Рауля Арашукова подозревают в хищении более 700 млн рублей

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