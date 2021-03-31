СК завершил расследование дела экс-сенатора Арашукова и его отца

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СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс-члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, его отца Рауля и других фигурантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
"В Главном следственном управлении СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и других членов преступного сообщества, возглавляемого им", – уточнила она.
Петренко отметила, что 20 участников привлечены к ответственности за хищение денежных средств, природного газа, а также за должностные преступления. Помимо этого, Арашуковым предъявили обвинения в организации убийств в 2010 году в Черкесске.
Напомним, Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Он является подозреваемым по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
Что касается Рауля Арашукова, то его подозревают в причастности к хищению природного газа "Газпрома". Сообщается, что речь идет о сумме ущерба в размере 30 миллиардов рублей.
Также ранее сообщалось, что квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой совпадает с обстановкой квартиры, показанной во время обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, была выставлена на продажу за 99 миллионов рублей.
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