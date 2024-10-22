На экс-сенатора Арашукова возбудили дело о даче взятки за улучшение условий в колонии

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Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии "Черный дельфин", передал ее сотрудникам три миллиона рублей за создание комфортных условий, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи совместно с ФСБ установили, что с июля по октябрь 2024 года Арашуков передал взятку в особо крупном размере через своего адвоката сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. В обмен на деньги он просил получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.

При этом сотрудник колонии сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы. По данному факту против Арашукова и лица, имеющего действующий статус адвоката, возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

В конце 2022 года суд приговорил Арашукова и его отца к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. Они были признаны виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Арашуков был задержан в конце января 2019 года, после был задержан и его отец. Отмечалось, что Жуков и Шебзухов были убиты еще в 2010 году. Тогда задержанные заявляли, что к убийству причастен и экс-сенатор.

Отца Арашукова также заподозрили в хищении у структур "Газпрома" и организации преступного сообщества.

Позже суд оставил в силе пожизненное лишение свободы экс-сенатора и его отца. Решение Мосгорсуда после рассмотрения апелляции защиты Арашуковых оставили без изменений.