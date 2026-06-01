Психиатры призвали ограничить сроки пребывания бойцов на передовой

Российское общество психиатров обновило клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В частности, врачи призвали ограничить сроки пребывания бойцов на передовой, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Сейчас медики рекомендуют находиться в зоне боевых действий не более 6 месяцев. При этом в случае непрерывных боев срок меняется – не дольше 2 недель, а при больших потерях психиатры сочли необходимым менять бойцов уже через несколько дней.

Для обновления документа специалисты проанализировали опыт работы с ветеранами СВО. Руководитель рабочей группы РОП, главный научный сотрудник Центра имени В. М. Бехтерева Татьяна Караваева подчеркнула, что новые рекомендации направлены на профилактику истощения адаптационных ресурсов и снижение риска развития ПТСР.

Первая версия документа рекомендовала врачам фокусироваться на отдельных симптомах, однако теперь предлагается выявлять у военнослужащих признаки комплексного расстройства.

По словам Караваевой, это позволит более точно лечить ветеранов, у которых наблюдаются глубокие личностные изменения. Например, стойкие нарушения регуляции эмоций, негативное представление о себе, трудности в поддержании межличностных отношений и прочее.

"Эти особенности рассматриваются не как патология личности в классическом понимании, а как комплекс изменений, которые в мирных условиях могут способствовать социальной дезадаптации", – пояснила специалист.

Кроме того, в рекомендациях обновлены запреты и ограничения применения психотропных препаратов на ранних этапах эвакуации военных, так как антидепрессанты обладают отсроченным терапевтическим эффектом. Также большинство дают побочные эффекты.

В целом клинические рекомендации 2026 года расширяют инструменты диагностики ПТСР, внедряют несколько новых психофармакологических групп, добавляют современные психотерапевтические протоколы и технологии реабилитации.

Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов подчеркнул, что новая редакция в целом соответствует международным стандартам. Ключевым аспектом документа он назвал фиксацию тезиса о том, что глубина разрушения психики напрямую зависит от времени нахождения в зоне боевых действий.

При этом он обратил внимание на возможную проблему при применении рекомендаций. Дело в том, что в России все еще используется устаревшая система классификации болезней МКБ-10, в которой отсутствует комплексный ПТСР. Из-за этого существует риск, что врачи будут лечить это состояние как "обычный" ПТСР или стойкое изменение личности.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о предоставлении неоплачиваемого отпуска для ветеранов боевых действий, направлявшихся для выполнения задач в зону СВО, Сирию и Афганистан.

Размер отпуска составит до 35 дней в год. Ожидается, что нововведение вступит в силу после подписания президентом и официального опубликования.