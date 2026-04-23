23 апреля, 20:53

В Египте археологи обнаружили идеально круглый древний храм

Археологи обнаружили в Египте древний храм круглой формы, который мог использоваться для водных ритуалов около 2 200 лет назад. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Храм расположен на территории древнего портового города Пелузий к юго-востоку от современного Порт-Саида. В центре комплекса оказался крупный 35-метровый водоем, который соединялся с Нилом при помощи каналов и резервуаров.

Исследователи считают, что здесь могли поклоняться малоизученному божеству, так как в центре бассейна находится пьедестал, где когда-то могла быть его статуя. По словам египтолога Стива Харви из Археологического института Америки, подтверждение этой теории могло бы стать редким примером материального свидетельства культа, который был ранее известен лишь по письменным источникам.

Также внутри храма нашли следы нильского ила и системы сбора воды, что также говорит о связи сооружения с речными культами. В жизни древних египтян Нил играл ключевую роль, так как его ежегодные разливы обеспечивали плодородие почв.

Ранее археологи обнаружили несколько древних захоронений и артефактов на хребте Азиш-Тау. Наиболее древним оказался курган "Руфабзо-40", где обнаружено коллективное захоронение как минимум пяти человек. Его предварительно относят к постдольменной культуре и датируют XVII–XVI веками до нашей эры. Несмотря на следы разрушений и возможного разграбления, здесь нашли кремневые орудия, каменные терочники, фрагменты керамики и железную подкову.

