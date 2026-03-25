NOS: возможные останки мушкетера д'Артаньяна обнаружили в Нидерландах

Фото: nos.nl

Скелет знаменитого французского мушкетера д'Артаньяна, погибшего в XVII веке, с высокой долей вероятности нашли в церкви города Маастрихт на юге Нидерландов. Об этом сообщил телеканал NOS.

По данным СМИ, останки обнаружили еще в феврале во время ремонтных работ после частичного проседания пола в здании. Скелет находился в месте, где раньше располагался алтарь, под которым в те времена хоронили исключительно знатных либо влиятельных лиц. Более того, в области груди были найдены фрагменты мушкетной пули, а рядом с телом – французская монета.

Как указали археологи, речь, вероятнее всего, идет о Шарле де Бац де Кастельморе, графе д'Артаньяне – приближенном короля Франции Людовика XIV и командире королевских мушкетеров. Он погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Предположительно, причиной смерти стало ранение в области груди или горла.

Считается, что из-за боевых действий тело мушкетера могли похоронить на месте гибели, однако точное место захоронения оставалось неизвестным. Для подтверждения личности найденных останков взят образец ДНК. Его направят в лабораторию в Мюнхене для сравнения с ДНК предполагаемых потомков д'Артаньяна по линии рода де Бац. Результаты исследования ожидаются в ближайшее время.

Участвовавший в раскопках археолог Вим Дейкман уточнил, что в настоящее время ничего не противоречит тому, что скелет принадлежит д'Артаньяну.

