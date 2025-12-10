Форма поиска по сайту

10 декабря, 15:35

Наука
Daily Mail: археологи нашли 225 погребальных фигурок в древнем городе Египта

В Египте археологи нашли редкие погребальные фигурки

Фото: mota.gov.eg

Археологи обнаружили 225 редких погребальных фигурок в ходе раскопок гробницы в древнеегипетском городе Танис. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на журнал Daily Mail.

Фигурки были уложены в звездообразном и горизонтальном порядке в пустой гробнице, что вызвало интерес у египтологов. Более половины статуэток были женскими. Это не характерно для царских погребений Третьего переходного периода.

Ученые отметили, что на фигурках сохранилась символика, которая позволяет отнести гробницу к фараону Шешонку III. Он правил в период с 830 по 791 год до нашей эры.

Как подчеркнул французский египтолог Фредерик Пайро, эти статуэтки являются удивительной находкой, так как имя Шешонка III ранее заметили на стенах еще одной гробницы этого комплекса.

Он добавил, что отсутствие убранств в усыпальнице заставляет задуматься о судьбе останков правителя. Пайро объяснил это тем, что создание гробницы "всегда остается риском", потому что правитель не может быть уверен в том, что его преемник исполнит ритуал захоронения.

В период царствования Шешонка III страна была раздроблена и между Верхним и Нижним Египтом шли войны. Ученые считают, что при таких условиях преемственность власти могла нарушиться, а погребение фараона не состоялось по правилам. По другой версии, останки правителя перенесли из-за разграбления.

Раскопки велись круглосуточно на протяжении 10 дней, чтобы уберечь хрупкие предметы. Аналогичные артефакты ранее находили еще в 1940-х годах. Обнаружение фигурок стало крупнейшим открытием в этой сфере за 10 лет. По планам, найденные погребальные статуэтки будут выставлены в музее.

Ранее в Венгрии археологи вскрыли римский саркофаг, который был погребен в землю на около 1,7 тысячи лет. Внутри ученые обнаружили скелет молодой женщины, расшитую золотом одежду, бронзовые статуэтки, монеты, янтарные украшения и костяную заколку для волос.

Ученые отметили, что саркофаг на удивление хорошо сохранился. Они также планируют изучить останки женщины и установить ее личность.

