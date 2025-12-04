Форма поиска по сайту

04 декабря, 16:23

Наука
Science X: в Боливии археологи нашли более 16 тыс следов динозавров

В Боливии археологи нашли более 16 тыс следов динозавров

Фото: ournals.plos.org

В Боливии археологи обнаружили уникальный комплекс более чем из 16 тысяч следов динозавров, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Science X.

Находка была сделана на побережье древнего водоема. В исследовании, проведенном археологом из Геонаучного исследовательского института в Калифорнии Раулем Эсперанте и его коллегами, описаны следы трехпалых тероподов. Динозавры обитали на этой территории в конце мелового периода.

Размеры найденных отпечатков варьируются от маленьких (менее 10 сантиметров) до крупных (более 30 сантиметров). Большинство следов ориентировано примерно с северо-запада на юго-восток.

При этом комплекс Каррерас-Пампас в нацпарке Тороторо уже стал мировым рекордсменом по количеству индивидуальных следов.

"Этот участок – потрясающее окно в прошлое этого региона: он показывает не только, сколько динозавров передвигалось по этой территории, но и чем они занимались, двигаясь по ней", – сказал Эсперанте.

Ранее сообщалось, что во Франции обнаружили крупнейшее в мире скопление яиц динозавров. Район возле горы Сенк-Виктуар получил неофициальное название "Яйца Прованса". Уникальность этого места в том, что яйца там встречаются чаще, чем где-либо в мире. Условия в меловом периоде позволили им хорошо сохраниться.

"Мослекторий": Дмитрий Соболев – о динозаврах

