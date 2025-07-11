Кость динозавра обнаружили под парковкой научного музея в Денвере

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Ученые в скважине под парковкой музея природы и науки в Денвере нашли позвонок травоядного динозавра, сообщили на сайте учреждения.

Окаменелость обнаружили во время геотермического эксперимента. Ученые хотели оценить целесообразность перехода с природного газа на геотермальную энергию. Позвонок нашли на глубине в 230 метров. Его возраст – 67,5 миллиона лет. Для города это стало самой древней и глубокой находкой.

Позвонок определила команда ученых вместе с куратором отдела наук о Земле и космосе музея Патриком О'Коннором. По его словам, этот случай стал самой необычной находкой, в исследовании которой он принимал участие.

Куратор отдела геологии Джеймс Хагадорн отметил, что благодаря кости ученые смогут больше узнать об экосистеме, которая была на территории современного Денвера перед массовым вымиранием динозавров.

Ранее около горы Сенк-Виктуар в Провансе обнаружили самое крупное скопление яиц динозавров. Местность позволила им хорошо сохраниться спустя много лет. По словам палеонтолога Тьерри Тортосы, около горы люди ходили по "яичной скорлупе".