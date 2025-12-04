Древние человеческие останки нашли в ЮАР

Фото: 123RF.com/maryannfoto

В ЮАР обнаружили древние человеческие останки. Об этом сообщается на сайте Университета Упсалы со ссылкой на руководителя исследования и профессора генетики Маттиаса Якобссона.

"Мы давно знаем, что Южная Африка была населена, но ранее было неясно, были ли эти обитатели просто нашими предшественниками или Homo sapiens", – отметил профессор, чьи слова приводит газета "Известия".

Якобссон подчеркнул, что теперь можно утверждать, что человек разумный долгое время проживал и эволюционировал на территории Южной Африки.

По словам ученых, группа людей, чьи останки были обнаружены, оставалась генетически изолированной 200 тысяч лет. Отмечается, что ген этой популяции начал проявляться у человеческого вида только 1 400 лет назад.

Ранее в Швеции археологи нашли средневековый затерянный город Нья-Ледесе, основанный в конце XV века. Поселение обнаружили под промышленным районом в Гетеборге.

В ходе раскопок ученые нашли керамику, кости, монеты, стекло, деревянные предметы и инструменты. Эти вещи помогли им реконструировать повседневную жизнь горожан Нья-Ледесе.