Arkeologerna: затерянный средневековый город нашли в Швеции

Фото: arkeologerna.com

В Швеции, под промышленным районом в Гетеборге, археологи нашли остатки потерянного средневекового города Нья-Ледесе, сообщили эксперты на сайте Arkeologerna.

Известно, что Нья-Ледесе был основан в конце XV века, а оказался заброшенным в 1624 году.

Специалисты обнаружили южную часть древнего города с земляным валом, рвом, улицей, вдоль которой располагались фундаменты домов, и ворота с укреплениями. По словам археологов, первые поселения города образовались в конце 1400-х годов и были оставлены жителями в 1547 году. В это время население переехало в новый поселок Альвсборг. Несмотря на это, через несколько десятилетий Нья-Ледесе снова стал населенным пунктом. В городе также усилили оборонительные сооружения.

Главную улицу Нья-Ледесе, ведущую к реке Сэвеон, окружали жилые постройки и сельскохозяйственные земельные участки. В рамках раскопок специалисты обнаружили керамику, кости, монеты, стекло, деревянные предметы и инструменты. Благодаря находкам археологи смогли представить и реконструировать повседневность горожан. Ученые также подчеркнули, что несмотря на укрепления, условия для жизни в Нья-Ледесе были суровыми.

