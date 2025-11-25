Форма поиска по сайту

25 ноября, 17:37

Наука
Arkeologerna: затерянный средневековый город нашли в Швеции

Археологи обнаружили затерянный средневековый город в Швеции

Фото: arkeologerna.com

В Швеции, под промышленным районом в Гетеборге, археологи нашли остатки потерянного средневекового города Нья-Ледесе, сообщили эксперты на сайте Arkeologerna.

Известно, что Нья-Ледесе был основан в конце XV века, а оказался заброшенным в 1624 году.

Специалисты обнаружили южную часть древнего города с земляным валом, рвом, улицей, вдоль которой располагались фундаменты домов, и ворота с укреплениями. По словам археологов, первые поселения города образовались в конце 1400-х годов и были оставлены жителями в 1547 году. В это время население переехало в новый поселок Альвсборг. Несмотря на это, через несколько десятилетий Нья-Ледесе снова стал населенным пунктом. В городе также усилили оборонительные сооружения.

Главную улицу Нья-Ледесе, ведущую к реке Сэвеон, окружали жилые постройки и сельскохозяйственные земельные участки. В рамках раскопок специалисты обнаружили керамику, кости, монеты, стекло, деревянные предметы и инструменты. Благодаря находкам археологи смогли представить и реконструировать повседневность горожан. Ученые также подчеркнули, что несмотря на укрепления, условия для жизни в Нья-Ледесе были суровыми.

Ранее экспедиция Института археологии РАН нашла следы древнего поселения вблизи города Дагестанские Огни. В ходе раскопок специалисты обнаружили остатки жилых и хозяйственных сооружений, погребения, каменные орудия, керамику, изделия из кости и две глиняные фигурки быка. При этом находки оказались схожими с изделиями шулавери-шомутепинской культуры, распространенной в южной части Восточного Кавказа.

