Поселение древних людей обнаружено на Кавказе

Фото: archaeolog.ru/Тимур Гацаев

Экспедиция Института археологии РАН нашла следы древнего поселения вблизи города Дагестанские Огни. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Памятник "Дагогнинское 2" обнаружили еще в 2022 году во время археологических разведок из-за проектирования автодороги Р-217 "Кавказ" к северу от Дербента. Проведенные работы не позволили точно датировать памятник археологии и дать возможность отнести его к определенной культуре.

Поэтому в 2025 году провели повторные раскопки. Выяснилось, что верхний слой датируется бронзовым веком, примерно 3–2 тысячелетием до нашей эры. Нижний слой, который находился на глубине 2 метров от современной поверхности, принадлежит предшествующей эпохе, энеолиту, то есть медному веку.

Медный век связывает эпохи камня и бронзы – в этот исторический период древние люди смогли научиться плавить медь, но все еще использовали инструменты из камня, костей и дерева. В это же время уже существовали относительно развитые формы земледелия и скотоводства.

Археологи полагают, что памятник датируется первой четвертью 5-го тысячелетия до нашей эры, но более точно определить его возраст получится после проведения радиоуглеродного анализа.

Как заявил заведующий отделом археологии каменного века ИА РАН академи Хизри Амирханов, эти раскопки станут одними из самых ярких в 2025 году, так как никогда ранее энеолитические поселения в Дагестане не исследовались на такой большой площади и с применением современных методов документирования объектов.

В ходе раскопок поселения "Дагогнинское 2" специалисты нашли остатки жилых и хозяйственных сооружений, погребения, каменные орудия, керамику, изделия из кости и две глиняные фигурки быка.

При этом находки оказались схожими с изделиями шулавери-шомутепинской культуры, распространенной в южной части Восточного Кавказа. На связь с ними намекают изделия из природного вулканического стекла, обсидиана. Так как в районе раскопок нет следов вулканизма, выходит, источник сырья находится за много сотен километров от памятника.

Вероятно, представители шулавери-шомутепинской культуры продвинулись на север вдоль Каспийского моря и основали там свои поселения. Ученые выяснили не только сходства, но и различия между поселенцами найденного объекта и обычными представителями культуры.

Например, люди стали иначе строить дома, приспосабливаясь к новым условиям. Пока археологи не нашли жилые здания из сырцового кирпича, которые характерны как раз для южной части Кавказа. Зато были найдены следы от жердей в виде окружности. Вероятно, поселенцы строили круглые дома по типу юрт.

Ранее столичные археологи нашли печать времен Ивана III. Эту находку удалось сделать во время раскопок неподалеку от Церкви Знамения на Шереметевом дворе, рассказывал ранее Сергей Собянин.

За пару лет столичные археологи нашли там свыше 3 тысяч предметов, но печать стала самой ценной находкой. Артефакт был найден в слое первой половины – середины XVI века.

