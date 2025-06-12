Собянин: археологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Археологи во время раскопок в Романовом переулке нашли печать времен Ивана III, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Находка сделана неподалеку от Церкви Знамения на Шереметевом дворе в ходе масштабных раскопок. За пару лет столичные археологи нашли здесь свыше 3 тысяч предметов, но печать стала самой ценной находкой.

"Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя – из периода свинцовых. Позже встречались только восковые. Печать найдена в слое первой половины – середины XVI века", – объяснил градоначальник.

На одной стороне артефакта есть изображение святого Георгия Победоносца, а на другой – надпись "Печать князя Великого Ивана Васильевича". Таким оттиском скрепляли важные государственные документы тех лет.

"Чтобы понять ее значимость для истории, стоит вспомнить, что Иван III Великий был создателем единого Русского государства – "собирателем земли русской". Во время правления он принял единый свод законов, окончательно освободил страну от ордынского ига, построил нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор – Успенский", – напомнил мэр.

Реставраторы уже привели артефакт в порядок, позже ее передадут в музейный фонд России.



Ранее в столице завершили реставрацию и научную обработку клада медных монет XVI века, найденных археологами на Большой Татарской улице. С большой долей вероятности можно предположить, что это было содержимым кошелька или узелка из кожи или ткани, который полностью истлел.

Специалисты считают, что клад мог принадлежать жителю столицы, который потерял свой кошелек. 10 из 12 найденных монет относятся к типу московского чекана.

