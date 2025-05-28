Набор мастерицы XVII века обнаружили археологи в Замоскворечье

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Московские археологи обнаружили во время работ на Большой Татарской улице артефакты XVII века, которые, предположительно, могли принадлежать городским мастерицам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что среди найденных на участке в Замоскворечье артефактов представлены разнообразные предметы женского рукоделия – запонки с эмалевой вставкой, наперсток и подвесные пуговицы, выполненные из цветного металла. Он подчеркнул, что подобные пуговицы были непременным атрибутом костюма горожан.

Также были найдены женские украшения в виде девичьего колечка и разнообразных декоративных фигурных накладок для аксессуаров.

Сейчас специалисты реставрируют найденные предметы старины и готовят их к передаче в музей.

Ранее в Москве стартовал новый археологический сезон. Специалистам предстоит обследовать более 200 площадок общей площадью 15 400 квадратных метров. Раскопки пройдут в Таганском, Пресненском, Басманном и еще нескольких районах.