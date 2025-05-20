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20 мая, 08:45

Мэр Москвы

Собянин: московские археологи проведут исследования более 200 площадок

Собянин: московские археологи проведут исследования более 200 площадок

Собянин: Москва проектирует еще два инновационных кластера

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В Москве стартовал новый археологический сезон. Специалистам предстоит обследовать более 200 площадок общей площадью 15 400 квадратных метров. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что с 2010 года было обнаружено более 120 тысяч артефактов. Самые древние датируются XII–XIII веками. В этом сезоне раскопки пройдут в Таганском, Пресненском, Басманном и еще нескольких районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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