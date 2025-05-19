В кинопарке "Москино" 26 и 27 июля пройдет музыкальный фестиваль "Наши в городе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Музыкальный фестиваль "Наши в городе" пройдет на главной сцене кинопарка "Москино" 26 и 27 июля, передает портал мэра и правительства столицы.

На мероприятии выступят российские исполнители и ведущие "Нашего радио". Артисты будут развлекать публику с 12:00 до 22:00. Посетители послушают музыкальные новинки, примут участие в постановочных съемках и фотосессиях. Юные горожане смогут попрыгать на батутах, поиграть на свежем воздухе и посетить творческие мастер-классы.

Вся территория кинопарка "Москино" спланирована так, что каждый гость сможет найти интересные места, отметил гендиректор АНО "Кинопарк" Кирилл Косенко. По его словам, в выходные и праздничные дни для москвичей и туристов проводят различные мероприятия.

На площадках кинопарка каждую неделю проходит много событий для детей и взрослых. Там выступают музыканты, показывают спектакли, устраивают творческие вечера и другое.

Фестиваль "Наши в городе" проводится с 2002 года в Санкт-Петербурге. Его организаторами стали создатели рок-фестиваля "Нашествие". В разные годы на площадках фестиваля выступали Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Диана Арбенина, Светлана Сурганова и другие.

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля "Спасская башня" с 22 по 31 августа. На мероприятии выступят 1,5 тысячи исполнителей из 20 коллективов разных стран. Россию представят оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ и ФСО. Центральной площадкой фестиваля станет Красная площадь в Москве.