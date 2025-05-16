Фестиваль "Московские сезоны в Пекине" пройдет в столице Китая 12–15 июня

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль "Московские сезоны" состоится в Пекине с 12 по 15 июня. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Это событие пройдет в рамках перекрестных годов культуры России и Китая, приуроченных к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Фестивальная программа включит в себя выставки, музыкальные выступления, мастер-классы и гастрономические мероприятия. Гостей познакомят с культурно-историческим наследием Москвы, ее современными достижениями, событийной жизнью и кулинарными традициями.

Гостей фестиваля ждут мастер-классы по созданию традиционных сувениров – их научат делать игрушки из шерсти и другие изделия. В программу войдут балетные и оперные постановки, исполнение классических и современных музыкальных произведений, а также танцевальные занятия для посетителей всех возрастов.

На фестивальной площадке будет организован туристический инфоцентр Москвы. Посетители смогут получить подробную информацию о ключевых достопримечательностях города, популярных туристических маршрутах, местах для семейного отдыха, а также о текущих и планируемых культурных событиях столицы.

Также 13 июня в рамках фестиваля состоится конференция "Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина". В мероприятии примут участие эксперты из различных сфер: торговли, технологий, культуры, креативных индустрий, а также представители московских туристических компаний, гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства.

Участники форума обсудят перспективы сотрудничества между двумя столицами и представят актуальные предложения, адаптированные для местного рынка. Организаторами фестиваля выступают правительство Москвы и народное правительство Пекина.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Вместе с тем РФ и КНР рекомендуют отказаться от менталитета холодной войны и "игр с нулевой суммой" странам, которые обладают ядерным оружием. Стороны обратили внимание на то, что миролюбивых подходов на практике придерживаются не все государства ядерной "пятерки".

Также Москва и Пекин уверены, что судьбы народов всех стран связаны, а обеспечение безопасности государств не должно происходить за счет и в ущерб другим.