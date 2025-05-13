МИД Китая назвал украинскую критику парада Победы надругательством над историей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинская критика парада Победы – надругательство над историей и победой, заявили в МИД Китая. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Tencent.

После участия китайских военнослужащих в параде Победы на Красной площади Украина попыталась раскритиковать Китай, однако дипломаты КНР назвали подобные выпады безосновательными.

Представители китайского МИД подчеркнули, что таким образом Китай выразил уважение к героям Второй мировой войны, боровшимся против нацизма. КНР чтит память о воинах, сказано в сообщении дипломатов.

Участие китайских военнослужащих в параде символизирует общую борьбу Китая и СССР против фашизма в годы войны, подчеркнули представители ведомства. В китайском МИД также отметили, что дружба между народами России и КНР – это ценное наследие и общая историческая судьба. При этом выпады со стороны Украины, по мнению дипломатического ведомства, бросают вызов справедливости.

В торжественном марше на Красной площади прошел парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин стал одним из главных зарубежных гостей парада Победы.