Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле в узком составе. По итогам переговоров лидеры планируют принять совместные заявления, а также выступить перед СМИ.

"Уважаемый председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья! Мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве", – сказал российский лидер, обращаясь к гостям.

Как подчеркнул Путин, Россия и Китай развивают свои отношения во благо народов двух стран. Эти отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер.

"Намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество – это основанный на стратегическом взаимодействии выбор России и КНР", – добавил президент.

Путин также поблагодарил Си Цзиньпина за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы.

"Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Насколько мне известно, это самый большой по численности из иностранных воинских контингентов", – подчеркнул президент, добавив, что принесенные народами России и Китая жертвы во Второй мировой войне никогда нельзя забывать.

Си Цзинпин, в свою очередь, на переговорах с Путиным заявил, что рад принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в Москве.

"Сегодня перед лицом негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны", – подчеркнул Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин прилетел в Москву в среду, 7 мая. Ожидается, что его визит продлится до 10 мая. В столице лидер КНР также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина планируется обсудить основные вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений и стратегического взаимодействия двух стран. Кроме того, главы государств поделятся своими взглядами на актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.