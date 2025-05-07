РИА Новости: председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву

Фото: ТАСС/AP/Athit Perawongmetha

Самолет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около 18:00 по московскому времени. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Лидер КНР примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Россию прибыл президент Сербии Александр Вучич, сообщали СМИ. До этого власти Литвы и Латвии пытались ему помешать посетить Москву, закрыв свое воздушное пространство.

Также на 9 Мая в столицу планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.