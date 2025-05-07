"Вечерне новости": Литва и Латвия закрыли воздушное пространство для самолета Вучича

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Власти Литвы и Латвии закрыли свое воздушное пространство для того, чтобы помешать президенту Сербии Александару Вучичу посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета "Вечерне новости".

Такое решение литовские и латвийские власти приняли по причине якобы "политической чувствительности цели полета", указали журналисты. При этом срок запрета, введенного в адрес самолета Вучича, не раскрывается.

Кроме того, Литва закрыла воздушное пространство и для премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Вучич и Фицо планировали прилететь в Москву на 9 Мая. Президент Сербии отмечал, что его планы остаются неизменными, несмотря на критику и угрозы. Исключением из этого, по его словам, может стать лишь какая-то невероятная угроза для страны, или если с ним "что-то случится".

