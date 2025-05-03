Состояние здоровья президента Сербии Вучича оценивается как стабильное

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Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильное и удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой кардиолога Военно-медицинской академии (ВМА) Драгана Динчича, куда ранее поступил глава государства.

"Ожидается, что в ближайший час президент покинет ВМА, однако в ближайшие несколько дней не представляется реальным его полноценное возвращение к регулярной деятельности", – отметил Динчич.

Врач объяснил, что Вучич почувствовал кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи измерили его давление и получили результат в 165 на 98. По приезду в Сербию он чувствовал себя хорошо, поэтому врачи скорректировали его обычное лечение. Также Динчич напомнил, что президент имеет проблемы с давлением последние 10 лет.

О проблемах со здоровьем у Вучича стало известно 3 мая. Президент Сербии почувствовал недомогание во время визита в США, где планировал встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Ему потребовалась помощь врачей, поэтому его направили в Сербию.

При этом ранее Вучич уточнял, что его планы на посещению Москвы на 9 Мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, остаются неизменными, несмотря на критику и угрозы. Исключением этого решения может стать лишь какая-то невероятная угроза для Сербии, или если с ним "что-то случится", отмечал сам президент.

В Москву на 9 Мая, кроме него, могут приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, ожидаются визиты председателя КНР Си Цзиньпина.

