Песков ответил, начнет ли Россия перемирие независимо от реакции Украины

Фото: kremlin.ru

Ответ на вопрос о том, начнет ли Россия перемирие независимо от реакции Украины, содержится в ранее опубликованном тексте Кремля. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Читайте заявление", – отметил представитель Кремля.

Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Оно будет действовать с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны России.

В Кремле указали, что российская сторона вновь продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, которые позволят урегулировать конфликт на Украине, а также к конструктивному диалогу с международными партнерами.

Ранее Путин объявлял пасхальное перемирие, которое действовало в период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов соблюдать это предложение. Однако за время пасхального перемирия было зафиксировано 4 900 нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).