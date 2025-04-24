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Украинский президент Владимир Зеленский будто специально подставил США, применив американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS во время пасхального перемирия и сорвав его. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Целенаправленные атаки на российские гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, ДНР, Крыму носили вызывающий циничный характер", – цитирует ее ТАСС.

Захарова напомнила, что, по данным Минобороны России, за 30 часов пасхального перемирия было зафиксировано 4 900 нарушений с украинской стороны. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 90 дронов и обстреляли ракетами Курскую область, добавила дипломат.

Пасхальное перемирие действовало в период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Зеленский заявлял, что готов соблюдать это предложение. Он также выступил с инициативой, подразумевающей продление перемирия после окончания пасхальных суток.

При этом, по словам Владимира Путина, предложение по перемирию рассматривалось Киевом как игра судьбами и жизнями людей. Российский лидер также выразил мнение, что Украине "подсказали" не отвергать мирные инициативы.

