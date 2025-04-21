Путин: предложение по перемирию рассматривалось Киевом как игра судьбами

Фото: kremlin.ru

Предложение по пасхальному перемирию рассматривалось Киевом в качестве игры судьбами и жизнями людей. Об этом заявил Владимир Путин.

По его мнению, Украине "подсказали" не отвергать мирные инициативы.

"Видимо, нашелся кто-то поумнее, кто подсказал – скорее всего, иностранные кураторы, – что отвергать такие инициативы – это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились", – подчеркнул Путин, общаясь с журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".

Как отметил российский президент, Москва положительно относится к любым таким предложениям и рассчитывает, что Киев будет придерживаться подобного мнения.

Путин указал, что во время пасхального перемирия боевая активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась, однако было замечено более 5 тысяч атак, из которых 6 атак, 90 попыток ударов беспилотниками самолетного типа и 1,4 тысячи артиллерийских обстрелов. Путин добавил, что бои уже возобновились.

Пасхальное перемирие действовало в период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что готов соблюдать это предложение. Он также выступил с инициативой, подразумевающей продление перемирия после окончания пасхальных суток.

При этом, как указывали в Минобороны России, ВСУ 19 раз обстреляли приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей во время перемирия. ВС РФ строго соблюдали прекращение огня.

