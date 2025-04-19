Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации на Украине. Оно будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В рамках встречи в Кремле президент РФ заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения, приказав остановить бои на время Пасхи.

"Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", – отметил российский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно начать действовать в отношении урегулирования конфликта на Украине. При этом американский лидер считает, что этот процесс идет хорошо. В ближайшем времени ожидаются определенные новости по данному вопросу, добавил Трамп.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что Москве нужны четкие и проверяемые гарантии с учетом послужного списка Киева. Он напомнил, что Украина постоянно нарушала договоренности, когда речь заходила о перемирии, или соглашалась на него, потому что оказывалась в безвыходном положении на поле боя.

