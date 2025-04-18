Трамп заявил, что в урегулировании на Украине дело идет к развязке

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В процессе достижения договоренностей о прекращении огня на Украине и урегулировании конфликта приближается развязка. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал в ходе своего выступления в Белом доме.

"Я думаю, что у нас по-настоящему хорошие шансы добиться этого", – приводит слова американского лидера ТАСС.

Глава Белого дома также не исключил возможность прекращения военной помощи Украине, если переговоры по мирному урегулированию закончатся неудачно. Однако он верит в достижимость мирного соглашения.

Кроме того, в ответ на вопрос, не "играет" ли с ним Россия, Трамп ответил отрицательно. Он выразил уверенность в том, что все стороны демонстрируют энтузиазм.

По словам Трампа, США выйдут из переговорного процесса по Украине в случае, если одна из сторон "начнет его саботировать".

"Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди, и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", – цитирует РИА Новости президента США.

В стране, по его словам, не определяют конкретное число дней для ясности в сделке по Украине, однако хотят "сделать это быстро".

В Париже 17 апреля прошла встреча представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, которая была посвящена поиску вариантов перехода к прекращению огня и миру в ближайшее время.

Итоги переговоров американский Госдепартамент назвал обнадеживающими. Результаты были переданы главе российского МИД Сергею Лаврову.

Позже СМИ сообщили, что Штаты представили союзникам предложения по урегулированию на Украине, которые включают в себя смягчение санкций против России. Также они подразумевают, что перешедшие под контроль РФ территории останутся за ней.

При этом европейские чиновники отметили, что планы, которые необходимо обсудить с Киевом, не приведут к окончательному урегулированию.