Трамп заявил, что урегулирование на Украине "идет хорошо"

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта идет хорошо. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

Лидер США добавил, что в ближайшем времени ожидаются определенные новости по данному вопросу.

"Есть момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Их встреча длилась 4,5 часа, основной темой были аспекты урегулирования на Украине. В Белом доме назвали поездку Уиткоффа в Россию шагом на пути к прекращению огня, а также к урегулированию конфликта в целом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в контексте урегулирования ситуации на Украине Россия беспокоится не о территориях, а о народе, который живет на этих землях.