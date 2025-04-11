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11 апреля, 11:09

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В Кремле сообщат, если Путин встретится с Уиткоффом

В Кремле прокомментировали прибытие Уиткоффа в РФ

Фото: AP Photo/Alex Brandon, File

Кремль сообщит, если Владимир Путин встретится со спецпосланником лидера США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также политик подтвердил прилет американского политика. Вместе с тем он указал на пристальный мониторинг и анализ Кремлем всех новостей, касающихся ситуации вокруг Украины, для понимания последствий тех или иных событий для России.

"Сейчас много развитий (событий на разных треках. – Прим. ред.) в течение суток происходит. Сейчас вообще ситуация стремительно развивается", – отметил Песков.

Утром 11 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге приземлился американский самолет Gulfstream G650ER того же типа, на котором осуществляет полеты Уиткофф. СМИ подсчитали, что если его встреча с российским президентом состоится, то она станет уже третьей.

Например, в последний раз он посещал Россию для этих целей 13 марта. Тогда он хотел призвать Путина к участию в мирных переговорах по Украине. Также Уиткофф передал информацию об итогах встречи США и Украины в Джидде.

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